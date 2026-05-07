Kırşehir Belediyesi, Hıdırellez Şenliği Düzenleyecek

07.05.2026 09:17  Güncelleme: 10:21
Kırşehir Belediyesi, Hıdırellez geleneğini yaşatmak amacıyla 9 Mayıs Cumartesi günü Kır-Köy Kampüsü'nde şenlik düzenleyecek. Etkinlikte canlı müzik ve çeşitli etkinlikler yer alacak.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi, 9 Mayıs Cumartesi günü Kır-Köy Kampüsü'nde Hıdırellez Şenliği düzenleyecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Hıdırellez geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında hazırlamış olduğumuz etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesi, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak Hıdırellez Şenliği için saat 10.00'da Cacabey Meydanı'ndan ücretsiz servisler kaldıracak. Ekicioğlu, Hıdırellez'in Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, geleneğin yaşatılması amacıyla tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Hıdırellez ya da Hıdrellez, Türkiye ile birlikte Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına da gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bu güne özel bir de Kırşehir Belediyesi olarak 9 Mayıs  Cumartesi günü Kır-Köy Kampüsü'nde Hıdırellez Şenliği düzenliyoruz. Bu anlamlı geleneğin yaşatılması için 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü Kır-Köy Kampüs alanında buluşuyoruz. Şenlikte canlı müzikle birlikte birçok etkinlik yer alacak. Hıdırellez geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bağlamında hazırlamış olduğumuz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:21:16.
