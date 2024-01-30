Kırşehir\'de hızlı tüketim yerlerinde gıda denetimi yapıldı

Kırşehir'de hızlı tüketim yerlerinden gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, hızlı tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan yağların polar madde, asit sayısı ve kızartma sıcaklığı kriterleri ile ürünlerin güvenilirliği ve kalitesini kontrol etti.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.