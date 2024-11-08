Kırşehir'de bir fabrika binasının çatısında çalışırken beton zemine düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi.
Murat G, (41) kentteki bir fabrikanın çatısında kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaynak ustası Murat G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Murat G'nin cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de İş Kazası: Kaynak Ustası Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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