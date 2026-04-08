Kırşehir'de Kaybolan Ramazan Karaaslan İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde taksi ile Kesikköprü mevkisine gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan (42) için arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti.

Mucur ilçesinde Ramazan Karaaslan'dan 6 Nisan'da haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Karaaslan'ın en son Mucur ilçesinden taksi ile Kesikköprü mevkisine gittiğini belirledi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Karaaslan'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 3'üncü günde de devam etti. Çalışmalara; Mucur Kaymakamı Emre Yeşilbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, AFAD Kırşehir İl Müdürü Uğur Olgun katıldı. 40 jandarma personeli, 6 arama kurtarma personeli, arama kurtarma köpeği ile 590 dekar alan tarandı. Çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIŞEHİR,