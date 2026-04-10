Kırşehir'de Kayıp Ramazan İçin 4 Bin 700 Dekar Alan Tarandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Kayıp Ramazan İçin 4 Bin 700 Dekar Alan Tarandı

10.04.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kaybolan Ramazan Karaaslan için 4 gündür 4.700 dekar alan arama çalışmaları sürüyor.

1) KIRŞEHİR'DE KAYIP RAMAZAN İÇİN 4 BİN 700 DEKAR ALAN TARANDI

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ramazan Karaaslan'ı (42) arama çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 700 dekar alan tarandı. Henüz izine rastlanmayan Karaaslan'ı arama çalışmaları 71 personelle sürüyor.

Mucur ilçesinde Ramazan Karaaslan'dan 6 Nisan'da haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, Karaaslan'ın en son ilçeden taksi ile Kesikköprü mevkisine gittiğini belirledi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ramazan Karaaslan'ın bulunması için bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları 4'üncü günde de devam etti.

4 BİN 700 DEKAR ALAN TARANDI

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "06.04.2026 tarihinde Ramazan Karaaslan isimli vatandaşımızın kaybolduğu bilgisinin alınmasının ardından başlatılan arama çalışmaları, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Arama faaliyetleri kapsamında Kesikköprü yol kontrol noktasında AFAD koordinasyon merkezi oluşturulmuş; çalışmalar bu merkezden sevk ve idare edilmiştir. Saha faaliyetlerine 2 AFAD aracı ve 7 AFAD personeli, Kırşehir Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından 13 personel, Kırşehir Jandarma Merkez Karakol Komutanlığından 18 personel, Mucur İlçe Jandarma Karakol Komutanlığından 5 personel, JASAT'tan 6 personel, Jandarma İstihbarattan 6 personel, Nevşehir JAKEM Köpekli Arama Timinden 3 personel ve 1 arama köpeği ile Ankara JÖAK Su Altı Arama Kurtarma unsurundan 13 personel katılmıştır. Bu kapsamda toplam 71 personel, 1 arama köpeği ve 3 dron ile arama faaliyetleri yürütülmüştür. Sahada yürütülen çalışmalar sonucunda koordinasyon merkezimizce belirlenen sektörlerde aramalar tamamlanmış; toplam 4 farklı sektörde 4 bin 700 dekar alanda ve 11,5 kilometrelik hat boyunca tarama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, arazi şartları ve mevcut veriler dikkate alınarak karadan, havadan ve ihtiyaç duyulan alanlarda özel arama unsurlarının desteğiyle sürdürülmüştür. Gelinen aşamada, yürütülen yoğun ve kapsamlı çalışmalara rağmen kayıp vatandaşımıza ilişkin kesin bir bulguya henüz ulaşılamamıştır. Bununla birlikte süreç, yalnızca saha taramalarıyla sınırlı olmayıp; kolluk birimlerimizce yürütülen adli tahkikat, kamera incelemeleri ve vatandaşlarımızdan gelebilecek yeni bilgiler doğrultusunda çok yönlü şekilde takip edilmeye devam etmektedir. İlgili ekiplerimiz, elde edilecek her yeni veri, konum bilgisi veya somut bulgu doğrultusunda gerekli değerlendirmeleri yaparak arama faaliyetlerini aynı ciddiyet ve koordinasyon içerisinde sürdürmeye hazırdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de Kayıp Ramazan İçin 4 Bin 700 Dekar Alan Tarandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:46:32. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Kayıp Ramazan İçin 4 Bin 700 Dekar Alan Tarandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.