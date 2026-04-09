Kırşehir'de Kayıp Ramazan Karaaslan Aranıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir'de Kayıp Ramazan Karaaslan Aranıyor

09.04.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 3 gündür kayıp olan Ramazan Karaaslan için arama çalışmaları sürüyor.

Kırşehir'de 3 gündür kayıp olan kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen 46 yaşındaki Ramazan Karaaslan'ı arama çalışmalarına merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde devam ediliyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Karaaslan'ın bulunması için bölgedeki farklı alanlarda arama yapıyor.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve jandarma su altı dalgıç ekipleri de bölgedeki çalışmalara katıldı. Kızılırmak'ın farklı noktalarına dalış gerçekleştiren ekipler, Hirfanlı Barajı'nda da botla arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Mucur ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen Ramazan Karaaslan, 6 Nisan'da öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmemiş, yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu.

Merkeze bağlı Kesikköprü mevkisine gittiği ve burada kaybolduğu öğrenilen Karaaslan için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Kırşehir, Güvenlik, Güncel, Mucur, AFAD, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 16:14:54. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.