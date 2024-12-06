Kırşehir'de Koruma Altındaki Kızıl Geyik'in Boynuzu Satışı Yapılırken Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Koruma Altındaki Kızıl Geyik'in Boynuzu Satışı Yapılırken Yakalandı

Kırşehir\'de Koruma Altındaki Kızıl Geyik\'in Boynuzu Satışı Yapılırken Yakalandı

Kırşehir'de internet üzerinden koruma altındaki 'Kızıl geyik' boynuzu satışı gerçekleştiren şüpheli, polis tarafından yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

06.12.2024 16:53  Güncelleme: 16:54
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KIRŞEHİR'de internetten koruma altındaki 'Kızıl geyik' boynuzu satışı yaptığı belirlenen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden 25 bin TL'ye geyik boynuzu satışı yapıldığını tespit etti. Bu kapsamda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekiplerinin çalışması sonucu, satışı yapan şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. Adrese yapılan operasyonda Y.U. yakalandı. Şüpheli hakkında 4915 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Geyik boynuzu ise Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan boynuzun, koruma altındaki 'Kızıl geyik' türüne ait olduğu ve bu türün avlanmasının yasak olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Koruma Altındaki Kızıl Geyik'in Boynuzu Satışı Yapılırken Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de Koruma Altındaki Kızıl Geyik'in Boynuzu Satışı Yapılırken Yakalandı - Son Dakika
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