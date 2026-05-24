Kırşehir\'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren kıraathanelerde kumar oynandığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesti.

İş yeri sorumlusu K.H. hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, masaların üzerinde bulunan kumar malzemeleri ile 600 liraya el konuldu.