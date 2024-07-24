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Kırşehir'de mahkeme süreci devam eden plakalarda ihale iddiası

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 adet servis plakasının iptali sonrası mahkeme süreçleri devam eden S plaka mağdurları, belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması iddiası üzerine yeniden mahkeme sürecine hazırlanıyor.

CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun S plaka mağduru Emre Kanalmaz adlı servisçiye sembolik bir rakamla yeniden ihale yapacağını ve esnafı mağdur etmeyeceğini söylediğini belirtti. Kanalmaz, kendilerinin mahkeme süreçleri devam ederken belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması karşısında şaşkın olduklarını söylediği açıklamasında, "Belediyenin iptal ettiği 51 adet S Plaka sahiplerinden bir tanesi benim, o dönemlerde bizlere belediye başkanı Selehattin Ekicioğlu, ekonomik dalgalanmaları gerekçe gösterdi ve esnafı mağdur etmeyeceğini sembolik bir rakamla yeniden ihaleye çıkacağını aktarmıştı" dedi.

51 adet plaka belediye ile mahkemede

Yozgat İdare Mahkemesi'nde S plaka mağdurlarının mahkemesinin devam ettiğini anlatan Kanalmaz, "Bizler mahkeme sonucu ve sürecini beklerken belediye 35 S Plaka için ihaleye çıktı. Nasıl bir rant ve kimlerle ne iş yapıldığını anlamış değiliz. Şehrin gerçekten ihtiyacı olan bir ihale yapılabilirdi. Bizlere yardımcı olacağını söyleyen Selehattin Ekicioğlu, bu süreçte hızlı şekilde S Plakaların kiralanması ihalesine çıktı. Esnafı mağdur etmekten başka bir şey yapıldığını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Belediye S plaka ihtiyacı olup olmadığını sormuş

Kırşehir Soförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, Kırşehir Belediyesinden gelen yazı ile S Plaka ihtiyacının sorulduğunu ihtiyaç olmadığı cevap verildiği halde ihaleye çıkılmasının yanlış olduğunu açıkladı.

Tekin, açıklamasında, "Kırşehir'de aktif çalışan 162 adet S plaka var. Biz, gerekli olmadığını belediyeye bildirdik. Belediye ise 35 tane S plaka kiralama ihalesine çıktı. Şehirde bu yönde bir arz talep dengesi söz konusu değil. Belediyenin bu ihaleden vazgeçmesi gerekir. Bizler ihaleye girileceğini de tahmin etmiyoruz" şeklinde konuştu.