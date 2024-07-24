Kırşehir'de mahkeme süreci devam eden plakalarda ihale iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırşehir'de mahkeme süreci devam eden plakalarda ihale iddiası

Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 adet servis plakasının iptali sonrası mahkeme süreçleri devam eden S plaka mağdurları, belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması iddiası üzerine yeniden mahkeme sürecine hazırlanıyor.

24.07.2024 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de mahkeme süreci devam eden plakalarda ihale iddiası

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 adet servis plakasının iptali sonrası mahkeme süreçleri devam eden S plaka mağdurları, belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması iddiası üzerine yeniden mahkeme sürecine hazırlanıyor.

CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun S plaka mağduru Emre Kanalmaz adlı servisçiye sembolik bir rakamla yeniden ihale yapacağını ve esnafı mağdur etmeyeceğini söylediğini belirtti. Kanalmaz, kendilerinin mahkeme süreçleri devam ederken belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması karşısında şaşkın olduklarını söylediği açıklamasında, "Belediyenin iptal ettiği 51 adet S Plaka sahiplerinden bir tanesi benim, o dönemlerde bizlere belediye başkanı Selehattin Ekicioğlu, ekonomik dalgalanmaları gerekçe gösterdi ve esnafı mağdur etmeyeceğini sembolik bir rakamla yeniden ihaleye çıkacağını aktarmıştı" dedi.

51 adet plaka belediye ile mahkemede

Yozgat İdare Mahkemesi'nde S plaka mağdurlarının mahkemesinin devam ettiğini anlatan Kanalmaz, "Bizler mahkeme sonucu ve sürecini beklerken belediye 35 S Plaka için ihaleye çıktı. Nasıl bir rant ve kimlerle ne iş yapıldığını anlamış değiliz. Şehrin gerçekten ihtiyacı olan bir ihale yapılabilirdi. Bizlere yardımcı olacağını söyleyen Selehattin Ekicioğlu, bu süreçte hızlı şekilde S Plakaların kiralanması ihalesine çıktı. Esnafı mağdur etmekten başka bir şey yapıldığını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Belediye S plaka ihtiyacı olup olmadığını sormuş

Kırşehir Soförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin, Kırşehir Belediyesinden gelen yazı ile S Plaka ihtiyacının sorulduğunu ihtiyaç olmadığı cevap verildiği halde ihaleye çıkılmasının yanlış olduğunu açıkladı.

Tekin, açıklamasında, "Kırşehir'de aktif çalışan 162 adet S plaka var. Biz, gerekli olmadığını belediyeye bildirdik. Belediye ise 35 tane S plaka kiralama ihalesine çıktı. Şehirde bu yönde bir arz talep dengesi söz konusu değil. Belediyenin bu ihaleden vazgeçmesi gerekir. Bizler ihaleye girileceğini de tahmin etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kırşehir Belediyesi, Kırşehir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de mahkeme süreci devam eden plakalarda ihale iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Kanarya tur kapısını araladı Fenerbahçe, Lugano’yu 4-3 yendi Kanarya tur kapısını araladı! Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:16 Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek “Erdoğan“ mesajı Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e zehir zemberek "Erdoğan" mesajı
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
00:40 Malatya’da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı İddialar bir hayli dikkat çekici Malatya'da akademisyen çifte saldırı olayı bambaşka çıktı! İddialar bir hayli dikkat çekici
23:51 Jose Mourinho’dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez Jose Mourinho'dan zemin eleştirisi: Şampiyonlar Ligi seviyesinde kabul edilemez
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:19 Türkiye’yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı Türkiye'yi hedef gösteren rüşvetçi senatör baskılara daha fazla dayanamadı
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 00:53:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir'de mahkeme süreci devam eden plakalarda ihale iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement