Kırşehir\'de minibüste 300 paket kaçak sigara ele geçirildi, bir kişiye işlem başlatıldı

Kırşehir'de bir minibüste gümrük kaçağı parfüm, içki, sigara ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde bir minibüs durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tamamı gümrük kaçağı 8 parfüm, 4 litre içki, 300 paket sigara ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili Irak uyruklu O.R.Z. ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.