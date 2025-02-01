Kırşehir\'de Okul Kantini Çalışanlarına Hijyen Eğitimi

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Kırşehir'de okul kantini çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime 170 okul kantini personeli katıldı.

Okul kantinlerine dair hijyen kurallarının anlatıldığı eğitimde, hijyen şartları, satışa ve tüketime sunulan gıdaların güvenilirliği ile kontrolüne ilişkin bilgi verildi.

Ayrıca, okul kantinlerinde satılması ve satılmaması gereken gıdalar, gıda hijyeni ile gıda israfı konularına da değinildi.