Kırşehir'de OkuYorum Kitap Topluluğu, 'Eşekli Kütüphaneci' Kitabını Tartıştı

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(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi OkuYorum Kitap Topluluğu, Kent Park Aile Yaşam Merkezi'nde bir araya gelerek Fakir Baykurt'un "Eşekli Kütüphaneci" kitabını tartıştı.

Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan OkuYorum Kitap Topluluğu, altıncı buluşmasını dün saat 18.00'de Kent Park Aile ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi. 2023 yılının Haziran ayında kitap kritikleri yapmaya başlayan ve son olarak Fakir Baykurt'un "Eşekli Kütüphaneci" adlı eserini değerlendiren topluluk, tüm kitapseverleri bundan sonraki buluşmaya katılmaya davet etti.