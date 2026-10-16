Kırşehir'de operasyonda yakalanan şüpheli 18 sentetik hap ve 30,42 gramla tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de operasyonda yakalanan şüpheli 18 sentetik hap ve 30,42 gramla tutuklandı

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Kırşehir'de narkotik ekiplerinin kent merkezinde durdurduğu şüphelinin üzerinde 18 sentetik uyuşturucu hap ile 30,42 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 18 sentetik uyuşturucu hap ile 30,42 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
NarkotikKırşehirGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de operasyonda yakalanan şüpheli 18 sentetik hap ve 30,42 gramla tutuklandı - Son Dakika
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