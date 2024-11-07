Kırşehir'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Kırşehir'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Kırşehir\'de Organ Bağışı Haftası Etkinliği

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığı için bilgilendirme standı kuruldu.

07.11.2024 15:21
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Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme standı kuruldu.

Organ bağışı hakkında bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtımı yapılan stantta, bağış yapmak isteyenlerin form doldurmaları da sağlandı.

Çalışmaları değerlendiren İl Sağlık Müdürü Süleyman Ersoy, organ ve doku bağışının önemini vurgulayarak, vatandaşları bilinçlendirme ve bağış yapmayı teşvik etmek için "Organ Bağışı Haftası"nın önemli bir fırsat sunduğunu aktardı.

Organ ve doku bağışının, beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden alınan organ ve dokuların, bekleyen hastalara nakledilmesiyle hayat kurtaran bir süreç olduğunu vurgulayan Ersoy, her yıl binlerce kişi, kalp, böbrek, karaciğer, akciğer gibi organ nakli beklemekte olduğunu ve bu süreçte yaşam kalitelerinin de büyük ölçüde etkilendiğini dile getirdi.

Tüm vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet eden Ersoy, organ bağışı ile sadece bir insanın hayatını kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda bağışçıların, ailelerinin ve toplumun bir bütün olarak yaşam kalitesinin artırıldığını, herhangi bir devlet hastanesi, organ nakli merkezi ya da e-devlet üzerinden kolaylıkla organ bağışçısı kaydı yapılabildiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

Organ Bağışı Haftası, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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