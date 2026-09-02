Kırşehir'de otluk alanı yakan kadın, itfaiyeyi izleyip giderken kamerada; gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırşehir'de otluk alanı yakan kadın, itfaiyeyi izleyip giderken kamerada; gözaltına alındı

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Kırşehir'de otluk alanı ateşe verip itfaiyenin müdahalesini izledikten sonra taksiyle uzaklaşan kadın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde gözaltına alındı. Şüphelinin sosyal medyadaki paylaşımı üzerine harekete geçen polis, zanlıyı kent merkezinde yakaladı ve hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlattı.

Kırşehir'de otluk alanda yangın çıkarıp itfaiyenin müdahalesini izledikten sonra taksiyle bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir sosyal medya platformunda "Ateş yaktı, yangının başında dolaştı, itfaiyeyi izledi, sonra fotoğraflarını çekip taksiyle gitti" başlıklı paylaşım üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede ve şüphelinin kullandığı güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Z.D. olduğunu belirledi.

Kent merkezinde gözaltına alınan kadın hakkında, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otluk alanı yakan şüphelinin, itfaiyenin müdahalesini izlemesi ve ardından taksiyle bölgeden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de otluk alanı yakan kadın, itfaiyeyi izleyip giderken kamerada; gözaltına alındı - Son Dakika

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