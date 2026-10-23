Kırşehir'de otomobilde 10,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, 10,40 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.