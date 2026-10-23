Kırşehir'de otomobilde 10,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de otomobilde 10,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı

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Kırşehir kent merkezinde durdurulan otomobilde ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada 10,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde ve sürücüsünün üzerinde yapılan aramada, 10,40 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarKırşehirGüvenlik3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de otomobilde 10,40 gram sentetik uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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