Kırşehir'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırşehir'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Kırşehir\'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobilinde ruhsatsız tüfek ve 47 fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

23.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:29
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Kırşehir'de bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ahi Evran Mahallesinde bir ikamete pompalı tüfekle ateş açtığı, evdeki H.G. ve A.D.G'yi tehdit ettiği öne sürülen K.K'yi Kervansaray Mahallesinde yakalandı.

K.K'nin otomobilde, olayda kullandığı ruhsatsız tüfek ile 47 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'de pompalı tüfekle ateş açan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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