Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Kındam TOKİ'de Vatandaşlarla Buluştu

05.03.2026 09:28  Güncelleme: 10:10
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kındam TOKİ'de düzenlenen ramazan etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik yer aldı.

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kındam TOKİ'de düzenlenen ramazan etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekicioğlu, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Kındam TOKİ'de vatandaşlarla buluştu. Ramazan etkinliği saat 20.30'da başladı; davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke, orta oyunu ve canlı müzik etkinliklerine sahne oldu. Etkinlikte vatandaşlara mısır, pamuk şeker, lokma ve ramazan şerbeti gibi ikramlar yapıldı.

Ekicioğlu, etkinliğe ilişkin, "Çocuklarımızla ve hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve ramazan ayı ruhunu birlikte yaşamanın önemine inanıyoruz. Daha önceki yaptığımız ramazan ayı etkinliklerine özellikle çocuklarımızın da yoğun bir katılım göstermesi etkinliklerimizin gelenekselleşmesi açısından bizler için de önem arz ediyor. Etkinliklerimiz kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur ve belediye meclis üyelerimizle birlikte, ramazan etkinliklerimiz kapsamında Kındam TOKİ'de çocuklarımız ve hemşehrilerimizle bir araya geldik" diye konuştu.

Etkinlik programı

-6 Mart 2026 Cuma: Bağbaşı Aile Yaşam Merkezi Bağbaşı Mahallesi

-8 Mart 2026 Pazar: Hılla Kütük Evi Parkı Çukurçayır Mahallesi

-10 Mart 2026 Salı: Cesur Kadın Parkı Üçgöz – Kuşdilli Mahallesi

-13 Mart 2026 Cuma: Gölhisar Kültürevi Gölhisar Mahallesi

-14 Mart 2026 Cumartesi: Güneykent Sosyal Tesisleri Güneykent – Güldiken Mahallesi

-15 Mart 2026 Pazar: Kındam Kültürevi Kındam Mahallesi

-17 Mart 2026 Salı: Ahi Evran Külliyesi

Kaynak: ANKA

