Kırşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri, Kayabaşı Mahallesi'nde Devam Etti

(KIRŞEHİR) - Kırşehir Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla "Her mahallede etkinlik" sloganıyla düzenlediği etkinlikler, Kayabaşı Mahallesi'nde devam etti.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Köksal ve Adnan Çelik, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürkan Yağmur, Belediye Meclis üyeleri ve mahalle muhtarı Yusuf Tekay ile birlikte, ramazan etkinlikleri kapsamında dün akşam Kayabaşı Mahallesi'nde çocuklar ve vatandaşlarla buluştu.

Kayabaşı Mahallesi'nde saat 20.30'da başlayan etkinliklerde davul-zurna gösterisi, Karagöz-Hacivat gösterisi, karaoke ve canlı müzikler yer aldı; vatandaşlara mısır, pamuk şekeri, lokma ve ramazan şerbeti ikram edildi.