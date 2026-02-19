Kırşehir'de Ramazan İftarı - Son Dakika
Kırşehir'de Ramazan İftarı

Kırşehir\'de Ramazan İftarı
19.02.2026 14:37
Kırşehir'de her gün yüzlerce kişi Gala Palas'ta iftar sofrasında buluşacak, ramazan coşkusu yaşanacak.

Kırşehir'de kurulacak iftar sofrasında yüzlerce kişinin bir araya gelmesi hedefleniyor.

Kırşehir Valiliği ve Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğünce kent merkezinde Gala Palas Düğün Salonu'nda kurulacak iftar sofrasında, ramazan boyunca her gün vatandaşlar buluşacak. İftarda 3 çeşit yemek ile tatlı, hurma ve su salona gelen vatandaşlara ikram edilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret ettiklerini aktardı.

Ramazan iftarlarını bu yıl Kuşdilli Mahallesi'nde Terme Caddesi devamındaki Gala Palas Düğün Salonu'nda, Kırşehir Valiliği ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle düzenleyeceklerini aktaran Balcı, bu yıl da geçen sene olduğu gibi iftar programıyla aynı sofrada buluşacaklarını söyledi.

Mübarek ramazanın paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik için bir fırsat olduğunu hatırlatan Balcı, her yaştan tüm vatandaşları iftar sofralarında buluşmaya davet etti.

Günlük ortalama 600 kişiye iftar verilmesinin planlandığını aktaran Balcı, "Bu sene de geçen sene gibi ramazan ayımızda yapacağımız iftarlarımızda aynı sofrada bir araya gelmek istiyoruz. Ayrıca Gala Palas Düğün Salonu'ndaki iftarlarımız için tüm hemşerilerimize hizmet verebilmek amacıyla Ahi Stadı girişinden servislerimiz de kalkacaktır. Tüm Kırşehirli hemşehrilerimizi Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve Kırşehir Valiliğimizin ramazan iftarlarına bir kez daha davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

