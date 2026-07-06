Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kırşehir\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu
06.07.2026 16:35
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Kırşehir'de bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve fişekler bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaptıkları kontrolde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Kırşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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