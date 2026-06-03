Kırşehir\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kırşehir'de ruhsatsız kuru sıkı tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah taşıyanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde ve ilçede iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız kuru sıkı tabanca, av tüfeği, 10 fişek ve kesici alet ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.