Kırşehir\'de Sahte İçki Operasyonu

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Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 119 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde H.G. ve İ.U'nun merdiven altı olarak tabir edilen imalathanede sahte içki üreterek yılbaşı öncesinde piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 119 şişe sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.