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Kırşehir'de sahte kimlikle sınav hilesi - Son Dakika
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Kırşehir'de sahte kimlikle sınav hilesi

Kırşehir'de 21 kişi, sahte kimlik kullanarak başkalarının yerine SRC sınavına girdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri tarafından fark edilen hile, polis ekipleri tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kırşehir\'de sahte kimlikle sınav hilesi
17.12.2023 - 11:31,
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Kırşehir'de sahte kimlikle başkalarının yerine SRC (ticari araç kullanım belgesi) sınavına giren 21 kişi gözaltına alındı.???????

Kent merkezindeki 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda SRC sınavına girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı adayların durumundan şüphelendi.

Görevlilerin ihbarı üzerine okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırşehir, Son Dakika

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