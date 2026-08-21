Kırşehir\'de saman balyası mesaisi

Türkiye'nin önemli tohumluk hububat üretim merkezlerinden Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi'nde, arpa ve buğday hasadının ardından saman balyası mesaisi devam ediyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı dördüncü büyük işletme olarak Boztepe ilçesinde kurulduğu 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren Malya Tarım İşletmesi'nde, 218 bin 800 dekar olan işletme arazisinin 158 bin dekarı kültür altı arazi olarak kullanılıyor.

Bu yıl 57 bin dekarlık alanda gerçekleştirilen hububat hasadı sonrası 250-300 kilogram ağırlığında yapılan saman balyaları kamyonlarla yurdun farklı bölgelerine gönderiliyor.

Malya Tarım İşletmesi'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan Yiğit Yılmaz Gönenç, AA muhabirine, bölgedeki yağışların ürün verimini ve saman miktarını artırdığını söyledi.

Hasadın ardından tarlada kalan sapları balya yaptıklarını anlatan Gönenç, hem kendi işletmelerinin hem de ihtiyacı olan diğer işletmelerin balya ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.

Sapların bir kısmı doğal gübre oluyor

Balyaların Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelere gönderilmek üzere hazırlandığını ifade eden Gönenç, "Bu sene 6 bin ton kadar hububat sapını balya yaptık. Bunun 2 bin tonunu kendi hayvancılık işletmemizde değerlendiriyoruz, 4 bin tonunu ise başka işletmelerimize ve bölgelere sevk ediyoruz. Bunun yanında balya yapmayıp tarlada bıraktığımız buğday saplarının bir kısmı da bir sonraki sene nadas içerisinde karışarak doğal gübre olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Gönenç, tarlada bırakılan sapların küçükbaş hayvanların yaylımları için de besin kaynağı olarak kullanıldığını söyledi.

Balyalama işleminin bir hafta içinde biteceğini anlatan Gönenç, şunları kaydetti:

"Bu sene aldığımız faydalı yağışların etkisiyle verimimizde oluşan artışa paralel olarak buğday sapında da yaklaşık yüzde 50 civarında bir artış gerçekleşti. Bu artışı da en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmaya devam etmekteyiz. Hasadın ardından buğday saplarını hızlı bir şekilde balyalayarak işini bitirmemiz gerekiyor. Bunu da kısa süre içerisinde tamamlayıp ambarlarımıza çekiyoruz. Kışın değerlendirmek üzere üzerlerini örterek muhafazasını sağlıyoruz."