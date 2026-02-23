Kırşehir\'de şehit Tekinaslan\'ın vefat eden annesinin cenazesi defnedildi

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, şehit Astsubay Ümit Tekinaslan'ın vefat eden annesi Perihan Tekinaslan'ın cenazesi toprağa verildi.
Kaman Çarşı Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreni öncesi, Tekinaslan'ın yakınları taziyeleri kabul etti.
Kılınan namazın ardından Tekinaslan'ın cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.
Cenazeye, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, Kaman Kaymakamı Engin Tok, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
