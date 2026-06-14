Kırşehir\'de Sel Sonrası Temizlik Başladı

KIRŞEHİR'de dün etkili olan sağanağın ardından oluşan sel sularının çekilmesiyle kentte temizlik çalışmaları başladı.

Kent genelinde dün saat 17.00 sıralarında etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, çok sayıda iş yeri ve araç zarar gördü. Selde mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı. Sel sularının çekilmesiyle birlikte ekipler sabahın ilk saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Özellikle Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahında bulunan işletmelerde su baskınlarının izleri görülürken, iş yeri sahipleri selin neden olduğu hasarı temizlemeye çalıştı.

Sel nedeniyle zarar gören ve yollarda mahsur kalan bazı araçlar ise çekiciyle kaldırıldı. Belediye ve ilgili kurum ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda biriken çamur ile atıkların temizlenmesi için çalışmalar sürdürülürken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı. Öte yandan Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte yağışların bugün saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.