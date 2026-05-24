Kırşehir'de Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırşehir'de iki gündür süren ve zaman zaman sağanak şeklindeki yağış, kent genelinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Boztepe, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerine bağlı bazı köyler ile Dulkadirli bölgesinde sağanak sonrası tarım arazileri su altında kaldı. Kısa süreli dolu yağışının ardından bazı bölgelerde sel oluşurken, köy yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış nedeniyle kara yollarında ve ormanlık alanlarda su birikintileri ile göletler oluştu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi ekipleri, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bölgelerde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre yaşanan olumsuzluklarda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kent merkezinde ise aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER,