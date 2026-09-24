Kırşehir\'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 28 senet ele geçirildi

KIRŞEHİR'de 'tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve senedin yağması' suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kentte bazı kişilerin faiz karşılığında borç para verdikleri, tehdit yoluyla zorla senet imzalattıkları ve sahte çek-senet düzenledikleri iddiaları sonrası yürütülen soruşturmada, biri ceza infaz kurumunda bulunan 7 şüpheli tespit edildi.

9 ADRESE OPERASYON

Şüphelilere ait 2 iş yeri ve 7 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 çek defteri, 28 senet, çok sayıda araç alım satım ve senet sözleşmesi, alacak-verecek defterleri ve notları, 1 ruhsatsız av tüfeği, 49 av tüfeği kartuşu ile 1 şarjör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., S.S. ve V.B. tutuklandı; Ö.K. ve U.D. hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.