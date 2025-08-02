Kırşehir'de Tehdit İddiasıyla Tutuklama

Kırşehir'de tehdit ve hakaret iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tehdit ve hakaret iddiasıyla şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Şüpheliye ait 3 ikamet, 2 araç ve 1 iş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.