Kırşehir'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları - Son Dakika
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Kırşehir'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları

Kırşehir\'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları
22.06.2026 15:08
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Kırşehir'de 32 branşta ücretsiz yaz spor okulları açılıyor, çocuklar eğitime davet ediliyor.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaz spor okullarında 32 branşta ücretsiz eğitim verileceğini söyledi.

Hirfanlı Barajı yanındaki Savcılı plajında düzenlenen programda sporcularla bir arala gelen Vali Demiryürek, Yelken Federasyonunun desteğiyle Kırşehir'de ağustos ayında Anadolu Yelken Ligi'nin ikinci ayağına ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Demiryürek, burada yarışmalara katılacak Kırşehirli genç sporculardan oluşan bir takım kurduklarını ifade etti.

Okulların kapanmasına müteakip yaz spor okullarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla açacaklarını dile getiren Demiryürek, "Çocuklarımızı bağımlılıklardan, özellikle de ekran bağımlılığından kurtarabilmek, onlara spor yaptırabilmek maksadıyla ailelerimizin mutlaka yaz spor okullarımıza çocuklarını kaydettirmelerini istiyoruz. 32 farklı branşta ücretsiz, çocuklarımızı, gençlerimizi Kırşehir'de ve ilçelerimizdeki tesislerde spor yapmaya, eğlenmeye, yaşıtlarıyla bir arada olmaya ve sporun birleştirici ruhuyla bir arada olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ise Kırşehir'de farklı branşlarda spor yapan gençlerin sayısının her geçen gün artmasını hedeflediklerini söyledi.

Yaz spor okullarının çocuklara katkısından bahseden Çakmakçı, geleceğin lisanslı sporcuları ve şampiyonlarına şimdiden adım atmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir'de Ücretsiz Yaz Spor Okulları - Son Dakika

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