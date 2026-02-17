Kırşehir\'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırşehir'de ikametindeki sobada sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezinde oturan T.K'nin evindeki aramada, sobanın içine gizlenmiş 4 parça halinde 57,79 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
