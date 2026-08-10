Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 978 sentetik uyuşturucu hap ve 44,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubeleri ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir ikamete düzenlenen operasyonda 978 sentetik uyuşturucu hap ve 44,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda ikametteki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ç. ve D.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.