Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan 2 otomobil ile zanlıların ikamet ve üstlerinde arama yapıldı.
Aramalarda, farklı miktarlarda paketlenmiş 29,12 gram sentetik uyuşturucu madde ile 121 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
