Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı, 33 gram madde ele geçirildi
Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 33 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 33 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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