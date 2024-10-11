Kırşehir'de yaralı halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı.
Duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze bağlı Kesikköprü mevkisinde yaralı halde bulunan saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, koruma altına alındı.
Yapılan kontrollerde ayaklarında kesik ve kalça çıkığı tespit edilen saz kedisi, DKMP Kırşehir ekipleri tarafından Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.
Kedinin, kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Yaralı Saz Kedisi Tedavi Ediliyor - Son Dakika
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