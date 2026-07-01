Kırşehir\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ile sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında temin edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporları, sosyal medya ve finansal incelemeler sonucunda Kırşehir, Kırıkkale ve İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, C.K, M.A, K.Y. ve Y.D. gözaltına alındı. Aramalarda, 7 cep telefonu, 3 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, tablet ve SD kart ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K, M.A. ve K.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde, şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan 3 milyon 800 bin lira, bir otomobil ve taşınmaza el konuldu.