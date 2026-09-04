Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 144 siteye mahkeme erişim engeli koydu
Kırşehir'de yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 144 internet sitesi tespit edildi. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla bu sitelere erişim engeli getirilirken, şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 144 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.
Bu kapsamda yasa dışı bahis faaliyetlerinin reklam ve tanıtımını yaptığı tespit edilen 144 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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