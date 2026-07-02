Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 28 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.
Bu kapsamda yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.
Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırşehir'de Yasa Dışı Bahis Sitelerine Erişim Engeli - Son Dakika
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