Kırşehir'de Yaz Okulları Başladı - Son Dakika
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Kırşehir'de Yaz Okulları Başladı

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7-14 yaş grubu yaz okulları başladı. Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında gerçekleştirilen yaz okulunda öğrenciler, farklı branşlarda ücretsiz eğitim alıyor. İngilizce, robotik kodlama, akıl zeka oyunları, hızlı okuma, drama, ilk yardım, tiyatro, satranç, badminton, basketbol, voleybol, futbol ve müzik gibi derslerin yanı sıra spor, sanat ve çeşitli sosyal aktiviteler de sunuluyor. İl Milli Eğitim Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürü, yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirtti.

19.07.2024 17:33
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Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 7-14 yaş grubu yaz okullarında faaliyetlere başlandı.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında başlayan yaz okulunda öğrenciler, hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz farklı branşlarda eğitim alıyor.

Her iki kurumdan gelen öğretmen ve antrenörler eşliğinde, İngilizce, robotik kodlama, akıl zeka oyunları, hızlı okuma, drama, ilk yardım, tiyatro, satranç, badminton, basketbol, voleybol, futbol, müzik derslerini alan öğrenciler, kendilerini geliştirirken aynı zamanda yaz dönemini verimli geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, yaz okulunu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Spor, sanat, bilim ve çeşitli sosyal aktiviteler sunulduğunu vurgulayan Gülşen, öğrencilerin özellikle yaz döneminde dijital dünya ve internetten uzak, arkadaş ortamının yüksek olduğu, yaşıtlarıyla birlikte eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini hedeflediklerini söyledi.

Şahin ise öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra doğru spor yaparak zinde kaldıklarını, yaş ve vücut yapılarına göre sportif çalışmalar içinde olduklarını, eğlenceli vakit geçirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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