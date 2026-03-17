Kırşehir'de Zimem Defteri Geleneği Yaşatılıyor
Kırşehir'de Zimem Defteri Geleneği Yaşatılıyor

17.03.2026 12:58
Gönüllü kadınlar, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyerek bayramlara mutluluk katıyor.

Osmanlı döneminden gelen, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği, Kırşehir'de gönüllü kadınlar ve hayırseverlerin desteğiyle 7 yıldır sürdürülüyor.

Taliha Sin öncülüğünde 7 yıl önce bir araya gelen gönüllü kadınlar, hayırseverlerin desteğiyle kent merkezindeki bakkalların veresiye defterlerindeki borçları ödüyor.

Gazetecilere açıklamada bulunan Sin, 7 yıl önce ramazan ayında "zimem defteri" geleneği yaşatmak için çıktıkları yolda, insanların bayrama daha mutlu ve huzurlu girmelerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşları rencide etmeden destek olmayı amaçladıklarına dikkati çeken Sin, yurt dışından ve farklı şehirlerden kendilerini tanıyanların da yardım gönderdiğini vurguladı.

Yaklaşık 200 katılımcılarının olduğunu dile getiren Sin, "Bu kadar beklemiyorduk. Bu sene elimize geçen daha fazla parayla birçok bakkala olan borçları kapattık. Allah, 200'e yakın hayırseverimizin hayırlarını kabul etsin. Eşi olmayan ve özellikle kadınların, çocukları olan, kirada oturan, engelli, yetim, sağlık sorunları yaşayanların borçlarını kapattık, şükürler olsun." dedi.

Bakkal işleten Mustafa Türkyılmaz da hayırsever kadınların gelip mahallede yaşayan bir kadının tüm hesabını kapattığını söyledi.

Bakkal Serkan Saraç ise hayırseverlerin gelerek yetim, hasta ve yalnız yaşayanların borçlarını ödediklerini kaydetti.

Hayırsever kadınlar, Bağbaşı, Kındam, Çukurçayır, Bahçelievler, Güldiken ve Kervansaray mahallelerinde 9 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Kaynak: AA

