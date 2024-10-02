Kırşehir Esnafı için 150 Milyon Lira Destek

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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir esnafı için 150 milyon lira bütçe ayrıldığını belirtti.

Öztürk, yazılı açıklamasında, 37. Ahilik Haftası resmi kutlama kapanış töreninin yoğun programlarla gerçekleştiğini hatırlattı.

Törende Kırşehir esnafının taleplerini bir kez daha ilettiklerini vurgulayan Öztürk, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinde kullanılmak üzere bütçe istediğini aktardı.

Öztürk, "Törene katılan Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, Ticaret Bakan Yardımcımız Mahmut Gürcan ile TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'le görüştük. Esnafımızın ihtiyaçları için destek aldığımız müjdesini paylaşıyorum. Kırşehir'e 150 milyon lira bütçe ayrıldı. Emeği geçenlere esnafımız, birliğimiz ve kooperatifimiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.