Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenledi - Son Dakika
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenledi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenledi

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenledi. Şehit yakınlarının katıldığı programda, şehitlere rahmet, gazilere şifa ve ailelere sabır dileğinde bulunuldu. Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlerin unutulmaması için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

07.05.2024 14:24
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Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince, Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenlendi.

Dernek binasında, 2019 yılından bu yana sürdürülen gelenek kapsamında bu ay da şehit Dündar için mevlit okutuldu.

Kırşehir Müftülüğü din görevlilerinin okuduğu mevlit programına, şehit yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa, ailelerine de sabır diledi.

Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, "Bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bize emaneti kıymetli aileleridir. Gerçekleştirdiğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi, şehitlerimizin unutulmaması için şehit ailelerimizle dernek binamızda buluşarak şehitlerimize mevlit programı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehir Şehit Aileleri Derneği, şehit Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenledi - Son Dakika


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