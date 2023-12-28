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Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü: 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdik - Son Dakika
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Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü: 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdik

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirildiğini belirten İlmeç, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla usule aykırı işletmelere cezai işlemler uygulandığını ve tekrar denetimlere tabi tutulduğunu ifade etti.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü: 2023 yılında 1500\'e yakın denetim gerçekleştirdik
28.12.2023 - 17:23,
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Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince lokanta, fırın, kafeterya işletmelerinin denetimine katılan İlmeç, işletme sahipleri ve çalışanlarına hijyen, güvenilir gıda konularında uyarıda bulundu.

Denetimleri değerlendiren İlmeç, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yıl boyu rutin denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdik. Usule aykırı gördüğümüz yerlere gerekli cezai işlemleri uygulayıp belli süre sonra tekrar denetime tabi tuttuk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Kırşehir, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü: 2023 yılında 1500'e yakın denetim gerçekleştirdik - Son Dakika


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