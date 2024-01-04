Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, esnafa yeni fiyat listesi uygulamasını anlattı

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünce esnafa yeni fiyat listesi uygulaması anlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve beraberindeki ekipler, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.

Ekipler, kent merkezinde işletmecilere, restoran ve kafe gibi yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerine, tarife ve fiyat listelerinin işletmenin girişine, kapı önüne, masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunluluğunu anlattı.