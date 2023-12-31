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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara Yeni Yıl Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Vali Buhara, Cumhuriyet'in 100. yılının ardından yeni bir yıla adım attıklarını belirterek, Kırşehir'in kalkınması ve modernleşmesi için çalışmaların süreceğini dile getirdi. Ayrıca deprem afeti, şehitlerimiz ve Filistinli kardeşlerimize dikkat çekerek, dostluk ve dayanışmanın devamını diledi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara Yeni Yıl Mesajı Yayımladı
31.12.2023 - 14:22,
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Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Buhara, mesajında, büyük bir gururla kutladıkları Cumhuriyet'in 100. yılının ardından yeni bir yıla adım attıklarını belirtti.

Kırşehir'in sahip olduğu bütün imkanları kullanarak ortak bir iradeyle gerçekleştirilen çalışmalarla kentin kalkınması ve modern hale gelmesi için yeni yılda gayretlerinin süreceğini aktaran Buhara, birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Kırşehir için huzur ve refah içinde yatırım ve hizmet üreteceklerini dile getirdi.

Buhara, 2023 yılında milletçe yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen deprem afetini yaşadıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Temennimiz dünyanın hiçbir yerinde bir daha böyle büyük felaketlerin yaşanmamasıdır. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Vatanımızın birliği, dirliği ile vatan ve bayrak için şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Yine bütün dünyanın gözleri önünde Filistinli kardeşlerimize karşı işlenen insanlık suçunun bir an önce son bulmasını diliyorum. Dostluk, kardeşlik ve dayanışmamızın daim olması, sağlık, barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileklerimle 2024 yılının hepimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
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