Kırşehirli Dağcılar Hasan Dağı'na Tırmandı - Son Dakika
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Kırşehirli Dağcılar Hasan Dağı'na Tırmandı

Kırşehirli Dağcılar Hasan Dağı\'na Tırmandı

Kırşehirli dağcılar, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen faaliyet programı kapsamında Hasan Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Üç gün süren ve zorlu hava şartlarına rağmen başarılı bir şekilde tamamlanan tırmanışta, dağcılar zirvede kamp yaparak Türk bayrağını değiştirdi ve kar duvarı ördü.

02.05.2024 14:33
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Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'nın zirvesine tırmanarak 3 bin 177 metre yükseklikte kamp yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 yılı faaliyet programı kapsamında Kırşehirli dağcılar, Hasan Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Üç gün süren ve klasik doğu rotası kullanılarak gerçekleştirilen tırmanışta, farklı yüksekliklerde iki ayrı yerde kamp kuruldu. Dağcılar, rota boyunca zeminin yarısının karla kaplı, havanın yağışlı ve şiddetli rüzgar olmasına rağmen tırmanışlarını sürdürdü.

Kampın ikinci gününde dağın 3 bin 256 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanan dağcılar, zirvedeki yıpranan Türk bayrağını değiştirdi.

Ardından kar kalınlığı yaklaşık 2 metreyi bulan kratere inen Kırşehirli dağcılar, 3 bin 177 metre yükseklikte kamp yaptı. Çadırlarını şiddetli rüzgardan korumak için kamp yerinde kar duvarı ören dağcılar, geceyi burada geçirdi.

İki dağcının katılımıyla gerçekleştirilen tırmanış, zorlu hava şartları altında sorunsuz tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırşehirli Dağcılar Hasan Dağı'na Tırmandı - Son Dakika

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