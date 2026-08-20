Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

TİCARET Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3 bin 612 işletmede yaklaşık yarım milyon ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, yaklaşan 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerimizi ülke genelinde sıklaştırdık. Bu kapsamda, 10 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları çerçevesinde, 81 ilimizde 14 Ağustos 2026 tarihine kadar toplam 3 bin 612 kırtasiye işletmesine gidildi. İşletmelerde gerçekleştirilen raf ve kasa denetimleri kapsamında toplam 479 bin 847 ürün incelendi. Denetimler sırasında, mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla toplam 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı. 10-14 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki 5 günlük denetim sürecinde, mevzuata aykırılık tespit edilen toplam 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak; başta öğrencilerimiz ve velilerimiz olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve haksız uygulamalara karşı etkin mücadele yürütmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerimiz, 81 ilimizde titizlikle ve aralıksız devam edecektir" denildi.