Kırtasiyeciye Darbe: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde kırtasiyeciyi darbeden 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten B.D'yi (43) darbeden 6 şüpheliden Y.Y.A. (18), M.T.O. (23), A.Ç. (18) ile adli süreçteki çocuk, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü adliyeye götürüldü.

Adli süreçteki çocuk ise işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Ağustos'ta kırtasiye dükkanı işleten B.D. ile müşterisi A.D. tartışmış, müşterinin ayrılmasından bir süre sonra kadının yakınları oldukları belirlenen 6 kişi iş yerine gelmişti.

Kasanın arkasındaki kırtasiyeciyle tartışan ve tezgahın üzerine çıkarak B.D'yi darbeden zanlılar, daha sonra uzaklaşmıştı.

Soruşturma kapsamında B.D. ile tartışan A.D. isimli kadın gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların kırtasiyeciyi darbetme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.