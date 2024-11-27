Kış Gıda Desteği Sahipsiz Hayvanlara

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kış şartlarından etkilenen sahipsiz hayvanlar için tespit edilen yemleme noktalarına yem ve mama bıraktıklarını bildirdi.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktıklarını belirtti.

Uygulamanın kış mevsimi boyunca devam edeceğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi olarak bir taraftan vatandaşlarımıza ve ilçemize hizmet ederken bir taraftan da sahipsiz hayvanlarımızı gözetmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk havalardan olumsuz etkilenmemeleri ve beslenmelerine destek amacıyla farklı noktalara mama ve yem dağıtımı yaptı. Doğadaki tüm canlılara yönelik hizmetlerimizle her zaman her şartta sevimli hayvan dostlarımızın yanındayız. Özverili çalışmaları için ekiplerimize teşekkür ederim."